В Госдуме намерены защитить россиян от кабалы микрокредитов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Депутаты планируют пересмотреть правила работы микрофинансового рынка.

В Госдуме планируют кардинально пересмотреть правила функционирования микрофинансового рынка. Новый законопроект, уже одобренный комитетом по финансовому рынку, предусматривает существенные ограничения на выдачу микрокредитов и размер переплаты по ним. Эти меры направлены на защиту граждан от риска попасть в долговую ловушку и избежать распространенного перекредитования. Эксперты фиксируют рост интереса к микрозаймам, особенно среди молодежи. Мнение специалистов узнали «Известия».

Борьба с замкнутыми долгами

Среди ключевых положений законопроекта — требование трехдневной паузы между погашением одного микрозайма и получением следующего, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эта норма должна воспрепятствовать практике, когда старый заем включается в новый на менее выгодных для клиента условиях.

«Также с 2027 года МФО не смогут выдавать гражданам более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. Максимальная переплата по микрокредитам будет снижена с текущих 130% до 100%», — говорит Аксаков.

В период с 1 июля 2026 по 1 января 2027 года допускается наличие двух займов при полной стоимости не выше 200%. Сейчас таких ограничений нет, напомнил Аксаков.

Эти инициативы не направлены против самого рынка микрозаймов, а ставят целью сократить риск долговой зависимости, особенно актуальной в регионах.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда микрофинансовые организации формально соблюдают букву закона, но обходят его дух, навязывая гражданам новые займы под видом рефинансирования. По сути, это ведет к закольцовке долгов и дальнейшему обременению людей, которые и так находятся в сложном положении», — указала сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

По ее мнению, отсрочка на выдачу нового займа после закрытия предыдущего — это шаг к упорядочению работы МФО и защите населения от злоупотреблений.

Почему россияне все чаще обращаются в МФО

Снижение доходов, ужесточение требований банков и нехватка доступных альтернатив делают микрозаймы востребованными у россиян.

Согласно исследованию «Ромир», 68% россиян экономят на базовых товарах, свыше половины выбирают более дешевые продукты, рассказала финансовый аналитик Полина Донцова.

«Все это говорит о падении реальных располагаемых доходов населения. На этом фоне банки сокращают розничное кредитование из-за роста „плохих“ долгов. Они выдают деньги только клиентам с безупречной кредитной историей, а большую часть населения просто отрезают от банковского рынка», — говорит эксперт.

Там, где банков нет, МФО становятся единственным вариантом. Как отмечает эксперт, объем микрозаймов за девять месяцев вырос на 37% и достиг 628 млрд рублей.

«Спрос на микрокредиты также растет за счет поведенческих изменений, особенно у молодежи. Молодые люди привыкли жить „здесь и сейчас“, предпочитая статус и впечатления накоплениям. Кроме того, МФО предлагают удобные мобильные приложения, бонусы и гибкие условия, что делает их привлекательными», — заявила проректор Финансового университета Светлана Солянникова.

Рост микрозаймов сопровождается скрытым рефинансированием и цепочками займов, пояснила представитель проекта «За права заемщиков» Алла Храпунова.

«В практике много случаев, когда, заняв 25 тысяч рублей, человек через полгода должен уже порядка полумиллиона. МФО строят „цепочки“ перекредитования, обходя ограничения на начисление процентов на просрочку. Новый заем покрывает тело старого, проценты и добавляет свой процент, из-за чего долг растет стремительно», — рассказала эксперт.

Роль регулятора и государства

Банк России и власти стараются находить баланс между защитой интересов заемщиков и доступностью финансовых услуг.

ЦБ усиливает контроль над МФО, отзывает лицензии и регулирует ставки, подчеркивает глава Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. Однако государство, по мнению эксперта, пока не располагает ресурсами для развития альтернативных моделей финансирования социально уязвимых слоев населения.

Международные практики и российские ограничения

Опыт других стран показывает, что строгие правила способны реально защитить потребителей. В США и Канаде годовые ставки ограничены 25-36%, а в ряде штатов микрозаймы вовсе запрещены. В Великобритании переплата не может превышать 100%, а дневной процент — 0,8%, приводят данные эксперты.

Специалисты предполагают: в России мощное лобби МФО препятствует внедрению аналогичных норм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.