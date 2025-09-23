Улица Рубинштейна в Петербурге вновь оказалась в центре скандала

Фото, видео: 5-tv.ru

Жители возмущены участившимися пьяными драками.

Самая шумная улица Петербурга — Рубиншейна — снова в центре внимания из-за скандала. В выходные там произошла массовая драка со стрельбой, которая началась с пьяной потасовки двух посетители бара. В ситуации пыталась разобраться корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Один вечер из бурной жизни улицы Рубинштейна: короткая перепалка возле бара, удар — мужчина в нокауте. И тут же новая потасовка: вовлечены и охрана, и женщины…

А спустя пару часов в двух шагах от этого заведения — уже стрельба! Так буйных посетителей якобы унимает охранник. Очевидцы слышали четыре выстрела. Но сотрудники бара уверяют: всем все показалось.

Протяженность улицы Рубинштейна — всего 700 метров. Здесь 40 домов, но заведений общественного питания в два раза больше. И если раньше это были преимущественно рестораны, то сейчас — бары, рюмочные и заведения для взрослых.

Вот еще недавние инциденты: посетителя до полусмерти избивает охранник — за воздушный поцелуй, адресованный его пассии, позднее гость местных заведений атакует домофон с предметом, похожим на оружие. Стоит ли удивляться, что улицу снова стали называть позорным пятном на гастрономической карте Петербурга?

«Мы утром просыпаемся в восемь — они еще вопят. Причем сами бары могут не работать, но они стягивают всех маргиналов. У нас драка все время и стрельба. И даже из окна наблюдала…. А улица жилая, это не где-нибудь там, и даже не на Думской», — жалуется местная жительница Елена Наумова.

Хотя печально известную в Северной столице Думскую улицу все это, действительно, уже напоминает. Место притяжения несовершеннолетних любителей выпить, консуматорш и хулиганов прикрыли в 2023 году, когда при участии городских властей и полиции просто опечатали подавляющее большинство заведений. И, кажется, публика перекочевала сюда.

При этом, казалось бы, на Рубинштейна все сделано для безопасности гостей: десятки камер — одну драку потом можно рассмотреть с разных точек — охрана почти в каждом заведении. Но этому месту нужны новые герои, считают эксперты. Например, патрульно-постовая служба на постоянной основе.

«Если тут постоянный криминал происходит, и другим способом не справиться, конечно, здесь нужно поставить сотрудников, хотя бы в составе трех человек…. Они могли бы сразу подключиться, задержать и вмешаться в это безобразие», — говорит заместитель председателя профсоюза сотрудников ОВД по СПБ и ЛО Александр Михайлов.

А местные жители давно предлагают перенести все питейные заведения подальше: от жилых домов, детского сада и уставших соседей. В пример приводят зарубежный опыт, где есть вполне мирные барные кварталы: Шестая улица Остина в Техасе, легендарная богемная Сакнарска в Белграде… Но урбанисты переживают: как же петербургский дух?

«Я думаю, это не тот способ, и мы создадим мертвое пространство. В Рубинштейна есть свое очарование, свой вайб, вот эта смесь от Невского до Пяти углов, вот этого духа Петербурга!» — отмечает урбанист Владимир Федоров.

А тем временем, гастрономическая улица стихийно разрастается. На Рубинштейна множатся караоке и ночные клубы, а бары открываются в прилегающих районах — в так называемом «квартале писателей», на улицах Белинского, Некрасова, Жуковского. И там уже тоже не так все и мирно.

