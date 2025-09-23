Уровень дезертирства в армии Украины достиг 10%

Фото, видео: Reuters/Sofiia Gatilova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данным испанской газеты El Раis, полтора миллиона призывников уклоняются от мобилизации.

Полтора миллиона уклонистов на Украине скрываются от принудительной мобилизации. Такое количество нежелающих умирать за Незалежную приводит крупнейшая испанская газета El Раis.

Каждый десятый боевик дезертирует из ВСУ — все дело в истощенной, плохо укомплектованной армии и произволе коррупции в стране.

Призывники также не готовы идти на фронт. По их словам, шансы вернуть территории ничтожно малы. По последним данным в стране полтора миллиона уклоняются от мобилизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.