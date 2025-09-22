Захарова отреагировала на запрет фильма Леонида Гайдая в Молдавии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В качестве причины отмены картины «Иван Васильевич меняет профессию» называется его якобы милитаристское содержание.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на запрет в Молдавии фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Демократия по Санду», — резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Молдавии во время эфира вместо фильма «Иван Васильевич меняет профессию» советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран.

«В соответствии со ст. 17 ч. (4) п. а) Кодекса об аудиовизуальных услугах Молдовы в стране запрещена трансляция комедии Гайдая „Иван Васильевич меняет профессию“», — гласила заставка на экранах.

Причина запрета заключается в том, что фильм якобы имеет милитаристское содержание.

Согласно молдавскому кодексу, поставщики медиауслуг не должны транслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, которые были произведены в иных государствах. Исключением являются страны ЕС, США, Канада, а также государства, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что киноплатформа «Москино» привлекла более 1,2 миллиона пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.