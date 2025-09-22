«Сказка о рыбаке и рыбке»: вдова Градского осталась без заветных миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Точка в деле о наследстве композитора поставлена. Суд вынес решение не в пользу Коташенко.

Вдова композитора Александра Градского, Марина Коташенко, может не рассчитывать на внушительную долю наследства. Другое дело — бывшая жена Градского, Ольга, которая прожила с ним более 20 лет. Об этом aif.ru рассказал сын композитора, Даниил.

«Не знаю, реакция у Коташенко может быть какая угодно. Она, вероятно, удивлена. Она, наверное, считала себя самой главной. Мне это немного напоминает сказку „О рыбаке и рыбке“, кто хочет все, тот остается с чем-то не очень значительным», — добавил Даниил.

Требования Ольги Градской были полностью удовлетворены апелляционным судом. Она развелась с композитором в 2001 году, а супружескую долю смогла получить только сейчас. Судебные тяжбы длились много лет. Причина — внезапная смерть Градского.

При разводе в 2001 году Александр пообещал Ольге, что ее доля «всегда останется за ней». Ситуация осложнилась после того, как композитор женился в четвертый — и последний — раз. Брак с Мариной Коташенко продлился месяц, затем Градский скончался.

«Сторона Коташенко, конечно, имеет право подать в кассацию, это будет вторая кассация по этому делу, но отсутствуют какие-либо доказательства их позиции. Кассация подтвердит собственные доводы, мы там были, они рассмотрели дело, выяснили, что были серьезные нарушения в процессе принятия решения первой инстанции. Поэтому апелляция пересматривала дело. На сегодня: для мамы выделена супружеская доля, остальное — мы делим как наследники», — рассказал сын артиста Даниил.

На фото сын Градского Даниил и экс-супруга композитора Ольга Градская. © РИА Новости/ Валерий Левитин, Наталья Селиверстова

Доля Ольги является первоочередной. Доли между наследниками выделяются уже после. Даниил подчеркивает, что его отец женился на Марине за месяц до смерти. Ввиду этого обстоятельства, внушительной доли у нее быть не может. Капитал в виде недвижимости и участков земли с Градским наживала именно Ольга.

Кроме того, в деле о наследстве Градского фигурируют кражи. В 2022 году — уже после смерти музыканта — у Марины Коташенко украли порядка 100 миллионов рублей. Даниил подчеркивает, что эта сумма должна была входить в наследованную массу, так как являлась собственностью отца. Сын композитора заявлял, что вдова музыканта согласилась с этим в ходе судебных разборок.

