Алкоголь в крови: стали известны подробности смерти Бутусова

У утонувшего в Болгарии режиссера Бутусова нашли в крови алкоголь
Режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.
В крови утонувшего в Болгарии российского режиссера Юрия Бутусова было обнаружено наличие алкоголя. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источники в правоохранительных органах города Бургас.
«Обычно посмертное исследование на содержание токсичных веществ в крови затягивается на месяц и более. На этот раз было ровно также», — сообщил источник агентства.
Результаты токсикологической экспертизы биологических образцов были переданы в полицейский участок курортного города Созополь после завершения лабораторных исследований.
Трагический инцидент произошел в августе текущего года, когда 63-летний режиссер находился на отдыхе с семьей в Болгарии. Гибель Бутусова наступила в результате утопления 10 августа, однако точные обстоятельства происшествия продолжают выясняться правоохранительными органами обеих стран.
Церемония прощания с известным театральным деятелем состоялась в Москве 23 августа, а захоронение прошло на Кунцевском кладбище лишь 21 сентября, через месяц после трагедии.
