Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несколько лет назад она обвинила экс-президента США в домогательствах в ее сторону.

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на правовом портале. Рид работала помощницей Джо Байдена, когда он являлся сенатором от штата Делавэр.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. <…> Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в тексте указа.

Тара Рид получила известность после того, как выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах против Джо Байдена, с которым сотрудничала в период его работы сенатором. По ее словам, это было в 1993 году. Сам американский политик категорически опровергает эти утверждения, называя их ложными.

В апреле 2023 года, после заявления Байдена о намерении баллотироваться на новый президентский срок, Рид и члены ее семьи начали получать угрозы.

Ситуация усугубилась после того, как американка дала интервью российскому федеральному телеканалу, который подвергается санкциям со стороны США. Опасаясь преследований на Родине, Тара Рид приняла решение переехать в Россию, где теперь получила официальный гражданский статус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.