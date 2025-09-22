Умер занимавшийся разработкой ИИ профессор ННГУ Александр Горбань
Фото: Официальный сайт Нижегородского университета Лобачевского
Его уход — большая потеря для российской науки.
Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) Александр Горбань скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба высшего образовательного учреждения.
Александр Горбань долгие годы посвятил изучению принципов работы искусственного интеллекта и анализу данных. На момент смерти он занимал позицию главного научного сотрудника в научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных при университете.
Профессор был ключевой фигурой в научном сообществе Нижнего Новгорода. Он руководил важнейшими исследовательскими проектами одного из ведущих вузов страны. Среди них был и мегагрант под названием «Масштабируемые сети систем ИИ для анализа данных растущей размерности».
