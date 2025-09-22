Не безобидная таблетка: врач рассказал о вреде парацетамола для беременных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об опасности приема этого препарата во время вынашивания ребенка еще предупреждал министр здравоохранения США Роберт Кеннеди.

Академик РАН и известный эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания министра здравоохранения США Роберта Кеннеди о потенциальной опасности парацетамола для беременных женщин, пишет Life.ru.

Онищенко подчеркнул, что эти утверждения требуют внимательного изучения, так как связь между употреблением данного препарата и развитием аутизма у детей может иметь серьезные последствия.

По мнению эксперта, если парацетамол способен оказывать негативное воздействие на взрослый организм, то для развивающегося плода он представляет еще большую опасность. Онищенко также напомнил, что в медицине часто случается так, что препараты, ранее считавшиеся безопасными, впоследствии признаются вредными после длительного применения.

«Эту информацию следует воспринимать всерьез и срочно исследовать», — отметил он, добавив, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна взять на себя инициативу по оценке безопасности парацетамола.

Хотя отказываться от широко используемого лекарства пока преждевременно, эксперт подчеркивает необходимость пересмотра подходов к его применению, особенно среди беременных женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как обманывают стоматологии по всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.