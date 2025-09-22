«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга

Фото, видео: www.globallookpress.com/Igor Primak; 5-tv.ru

Ранее в России призвали перестать популяризировать его творчество.

Идея запретить творчество Михаила Круга — глупость. Такое мнение высказал актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Высоцкий считает, что ограничивать распространение творчества — странный и сложно реализуемый подход.

«Вообще, запрещать творчество довольно странно. Это часть жизни человека. Как можно запретить? Это как любовь запретить. Ну это глупость», — сказал актер.

При этом он понимает, что в случае с Кругом претензии не к содержанию, а к наличию в текстах ненормативной лексики.

«Мое мнение: с этим в свое время погорячились. Существуют такие художественные произведения, документальные произведения, где это органично и в этом нет чего-то такого, что вредит», — добавил Высоцкий.

Актер рассказал, что был лично знаком с Кругом. По словам Высоцкого, певец был «светлым и хорошим парнем». Сейчас его нет в живых, а потому предложения о запрете творчества звучат кощунственно.

«Его песни поют и будут петь», — сказал актер.

О том, что творчество Круга нельзя популяризировать, заявила депутат Государственной Думы и член комитета по культуре Ольга Германова.

«Наверное, (любители. — Прим. ред.) шансона его слушают внимательно. Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе, не популяризировать», — приводит ее слова издание «Абзац».

Германова считает, что на песни Круга должны распространяться «возрастные рамки».

«А если они не в интернете, их не надо просто ставить ни в концерты, ни в эфирах», — выразила свое мнение депутат.

