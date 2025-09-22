Бандитский Петербург: конфликт между УК и ТСЖ в Северной столице закончился стрельбой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Пострадали три человека.

В Петербурге разгорелся конфликт между представителями управляющей компании (УК) и товариществом собственников жилья (ТСЖ). Договориться мирно о том, кто будет отвечать за обслуживание жилого дома не вышло. Спор за контроль над финансовыми расходами привел к перестрелке. В результате — госпитализированы три человека. В деталях происшествия разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Очевидцами перестрелки на Дунайском проспекте стали десятки жителей дома. Все события разворачивались прямо под их окнами воскресным днем. Слишком долго разборка мужчин продолжаться не смогла.

После — хулиганы покидают двор, а один из пострадавших, его зовут Хафиз, весь в крови дожидается помощи.

«Вот та самая парадная на Дунайском проспекте. Именно сюда подъехала троица неизвестных, чтобы встретиться с местным жителем Хафизом. Изначально спускаться не собирался, но те пригрозили, что поднимутся к его семье. Когда Хафиз все же спустился, в него полетели резиновые пули. Здесь до сих пор видны капли крови. По данным полиции, было сделано не менее 15 выстрелов», — рассказал корреспондент.

По словам пострадавшего, эта перестрелка — кульминация затяжного конфликта между жителями и управляющей компанией «Интэрус». Организация обслуживает десятки домов в Петербурге и Ленобласти. Но жильцы на нее жалуются за долги перед ресурсоснабжающими организациями, завышенные тарифы и подделку протоколов собраний жильцов.

Неизвестные решили напрямую угрожать самому активному участнику ТСЖ — Хафизу.

«Стоим, разговариваем, и он в открытую говорит мне: «Зачем ты мешаешь УК «Интэрус?» Я говорю: «А ты кто?» Он говорит: «Мы их крыша — они под нами», — рассказал пострадавший Хафиз Бабаев.

Сами представители УК свою причастность отрицают:

«Ну да, в интернете пишут глупости. <…> Вообще никакого отношения не имеют, поэтому даже прокомментировать не могу. Наша компания является управляющей организацией, которая всего лишь обслуживает дом. Что там происходит между жителями и еще кем-то, это вот к жителям, пожалуйста, сами», — заявила совладелец УК «Интэрус» Наталья Грекова.

Тем временем в арбитражных судах копятся дела «Интеэруса» о долгах перед ресурсоснабжающими организациями. Госжилинспекция уже фиксировала нарушения и незаконное повышение тарифов. Исков в суд на эту УК за три года — более 70. А жители продолжают собирать подписи за создание нового ТСЖ и вывод дома из-под управления компании. Впрочем, теперь их коммунальный конфликт перерос в настоящий криминальный.

«Дело было возбуждено, само собой, насколько я знаю, по статье 213-й части 2 уголовного кодекса РФ, это хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Значит уже идут следственные действия. В настоящее время мы готовим обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, то есть мы этого так не оставим, мы добьемся, чтобы это дело находилось на контроле у председателя Следственного комитета», — заявил адвокат пострадавшего Владимир Терещенко.

Еще до перестрелки жители дома на Плесецкой жаловались на эту же УК: были подозрения в подделке бюллетеней при голосовании по созданию ТСЖ и незаконное повышение тарифов на 5%.

Проверки ГЖИ и полиции выявляли нарушения, но компания претензии отрицала. Но на этот раз конфликт закончился кровавым финалом. В результате перестрелки Хафиз был госпитализирован в состоянии средней тяжести с четырьмя ранениями: в голову, лопатку, руку и живот. Задержаны трое нападавших, двое из которых сами оказались в больнице.

