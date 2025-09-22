«Россия готова»: главное из заявлений Путина на совещании с членами Совбеза

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент отметил, что в результате действий Запада отношения между государствами с ядерным оружием были подорваны.

Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности, которое прошло в Кремле. Президент подчеркнул, что в результате действий Запада отношения между государствами с ядерным оружием были подорваны. А предостережения и инициативы России не получили отклика.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие, вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства. Что прямо угрожает безопасности России», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Москва хочет попытаться сохранить статус-кво, который сложился благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент отметил, что полный отказ от соглашения стал бы ошибкой.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе, сложившийся благодаря ДСНВ в статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору об СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом», — подчеркнул президент.

Российский лидер также поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

