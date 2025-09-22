В госпитале имени Вишневского обменялись опытом военной и гражданской медицины

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Впервые на базе Национального медицинского исследовательского Центра высоких медицинских технологий (НМИЦ ВМТ) им. А. А. Вишневского состоялась конференция, посвященная вопросам сестринского обеспечения лечения военнослужащих.

На мероприятии, собравшем представителей 13 медицинских организаций Минобороны России и 25 учреждений Минздрава и Федерального медико-биологического агентства, обсуждались вопросы оказания медицинской помощи в условиях специальной военной операции (СВО).

Основная цель конференции — обмен опытом между военными и гражданскими специалистами среднего медицинского звена.

Основной акцент был сосредоточен на оказании первой помощи на передовой, методах эвакуации раненых с учетом угрозы со стороны беспилотников, а также на снижении летальности благодаря современному оборудованию и высокой квалификации медицинского персонала.

Главная медсестра НМИЦ ВМТ имени А.А.Вишневского Виталия Барулина подчеркнула, что основная цель военной медицины заключается в сохранении здоровья солдат и их возвращении в строй.

«Наши врачи и медсестры делают все возможное для достижения этой цели», — добавила она.

