Похоронила детей и мужа: 116-летняя британка раскрыла секрет долголетия

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Долгий жизненный путь — тяжелое испытание.

Старейшая жительница планеты, британка Этель Катерхэм, поделилась душераздирающей реальностью жизни. Женщине уже целых 116 лет — она похоронила мужа и собственных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на перенесенные утраты, долгожительница демонстрирует удивительную стойкость.

«Я спокойно переживала все, взлеты и падения. Я побывала во всем мире и оказалась в этом прекрасном доме, где все из кожи вон лезут ради меня, давая мне все, что я хочу», — заявила она после смерти младшей дочери.

Этель Катерхэм родилась в августе 1909 года в деревне Шиптон-Беллинджер, расположенной в графстве Хэмпшир. Ее жизненный путь был очень насыщенным: в возрасте восемнадцати лет она самостоятельно отправилась на корабле в Индию, где работала помощницей по хозяйству в семье военного. Вернувшись в Великобританию, она вышла замуж за подполковника Нормана Катерхэма, с которым прожила в браке до его кончины около полувека назад.

География жизни долгожительницы впечатляет: после свадьбы в соборе Солсбери пара жила в Харнхэме, затем последовали переезды в Гонконг, где миссис Катерхэм основала детский сад, и на Гибралтар. Более пятидесяти лет она прожила в графстве Суррей, где сейчас находится ее дом престарелых.

Секрет своего долголетия старейшая жительница планеты видит в философском подходе к жизни. Она считает, что ключ к долгой жизни заключается в том, чтобы «никогда ни с кем не спорить, слушать и делать то, что нравится». Эта мудрость помогла ей пережить не только личные трагедии, но и пандемию, сохранив ясность ума и чувство юмора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.