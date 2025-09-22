Путин: Россия в состоянии ответить на любые угрозы

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Об этом глава государства заявил на совещании постоянных членов Совбеза.

Россия способна ответить на любые стратегические угрозы, и при необходимости будет делать это не на словах, а военно-техническими мерами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Он подчеркнул, что никаких сомнений в возможностях российской обороны быть не должно.

Как отметил глава государства, решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности стало вынужденной мерой. Этот шаг, по словам Путина, продиктован необходимостью адекватно реагировать на размещение вооружений аналогичного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществляемое США и их союзниками. Президент подчеркнул, что такая активность со стороны Запада представляет прямую угрозу безопасности России.

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания», — сказал он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия не стремится к эскалации и наращиванию гонки вооружений, а продолжает отстаивать приоритетность политико-дипломатических методов обеспечения международной безопасности.

