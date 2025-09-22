Морская капсула времени: в США найдены обломки затонувшего 139 лет назад корабля

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov

Благодаря пресной воде шхуна сохранилась почти идеально.

Почти полтора века шхуна F.J. King считалась одной из самых загадочных легенд Великих озер в в США. Ее называли «кораблем-призраком»: после трагического крушения 1886 года судно так и не удавалось обнаружить. И вот обломки были наконец-то найдены. Об этом сообщило издание People.

В ночь на 5 августа 1886 года капитан Уильям Гриффин приказал экипажу покинуть судно. 144-футовая деревянная трехмачтовая шхуна попала в сильный шторм и затонула посреди маршрута из Мичигана в Чикаго, увлекая за собой груз железной руды. Моряки успели прыгнуть в шлюпку и выжили, но само судно исчезло бесследно. С тех пор его безуспешно искали десятки экспедиций.

«С 1970-х годов F.J. King был в списке самых разыскиваемых затонувших кораблей на озере Мичиган. Но всякий раз, когда охотники за крушениями прочесывали район, они возвращались с пустыми руками», — рассказала Тамара Томсен, морской археолог из Исторического общества Висконсина.

Прорыв случился этим летом. Группа из 20 добровольцев и историков под руководством исследователя Брендона Бэйлода, президента Висконсинской ассоциации подводной археологии, арендовала экскурсионное судно и вышла в озеро с новым гидролокатором бокового обзора DeepVision. Уже через два часа после начала поисков они наткнулись на силуэт исчезнувшего «корабля-призрака».

«Мы стали первыми людьми, увидевшими корабль с 1886 года», — вспоминает Бэйлод. По его словам, находка потрясла даже скептиков в команде, привыкших к неудачам прошлых экспедиций.

Особое удивление вызвало состояние судна. Благодаря холодной пресной воде озера, шхуна сохранилась почти идеально. На борту остались предметы быта XIX века, а сам корпус выглядит почти так же, как в день затопления.

«Это настоящая морская капсула времени», — отметил исследователь.

Обнаружение F.J. King не только закрывает одну из главных загадок судоходной истории Мичигана, но и открывает новые перспективы для изучения эпохи индустриализации. Уже этой осенью судно внесут в Национальный реестр исторических мест США как ценнейший объект культурного наследия.

