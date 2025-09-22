Путин: стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неутешительная динамика — следствие целого ряда факторов.

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

В центре обсуждения оказались вопросы миграционной политики. Тема первостепенной важности — российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Его срок истекает 5 февраля 2026 года.

В ходе совещания глава государства также предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности.

«Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка», — отметил Путин.

Он добавил, что результатом действий Запада стал подрыв основ для диалога между государствами-обладателями ядерного оружия. Россия, в свою очередь, неоднократно обращала внимание на проблемы в сфере стратегической стабильности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.