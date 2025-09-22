«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Телеведущая находится в ожидании третьего ребенка.

Беременная телеведущая Регина Тодоренко сообщила в своем Telegram-канале о тревожном инциденте во время планового обследования в московской клинике.

«Медсестры начинают перешептываться: „Сердечко подозрительно активно“. Врач добавляет: „Возможно, гипоксия“. И все, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива», — поделилась подробностями пережитого стресса знаменитость.

Поводом для тревоги стали результаты кардиотокографии (КТГ), которые показали подозрительную активность сердцебиения ребенка. Врачи предположили возможное развитие гипоксии — состояния кислородного голодания, опасного для плода. Специалисты предложили будущей маме срочную госпитализацию для проведения операции или дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Тодоренко отметила, что это не первый случай, когда врачи пугали ее тревожными прогнозами, что заставило ее более взвешенно подходить к подобным новостям.

Несмотря на рекомендации медиков, Регина приняла решение не спешить с госпитализацией и сначала собрать мнения других специалистов. Это решение было принято на фоне сложного периода в жизни семьи, поскольку накануне в реанимацию с серьезным заболеванием попал отец ведущей. Окончательный вердикт о необходимости срочного медицинского вмешательства будет вынесен после консультаций с дополнительными экспертами.

