Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности России

Ожидается, что на встрече Президент РФ сделает важное заявление.

Президент России Владимир Путин 22 сентября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого сделает важное заявление. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча намечена на середину дня. «В середине дня после где-то 14:00–14:30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. И мы ожидаем важное заявление президента Путина», — уточнил представитель Кремля.

Ранее, 8 августа, глава государства уже проводил подобное заседание, посвященное вопросам региональной безопасности. Тогда с докладами выступали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

