ВС РФ освободили село Калиновское в Днепропетровской области
Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru
Противник понес существенные потери.
Российские военные освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» смогли продвинуться в глубину обороны противника. В результате чего было освобождено село Калиновское.
«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области», — добавили в Минобороны.
Согласно опубликованной информации, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери в виде живой силы и техники: 295 боевиков, три бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Днем ранее ВС России освободили населенный пункт Муравки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробностями проведения спецоперации с 5-tv.ru поделились бойцы.
