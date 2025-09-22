ВС РФ освободили село Калиновское в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru

Противник понес существенные потери.

Российские военные освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» смогли продвинуться в глубину обороны противника. В результате чего было освобождено село Калиновское.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области», — добавили в Минобороны.

Согласно опубликованной информации, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери в виде живой силы и техники: 295 боевиков, три бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Днем ранее ВС России освободили населенный пункт Муравки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробностями проведения спецоперации с 5-tv.ru поделились бойцы.

