Мария Михайловна бережно сохраняла наследие своего оцта.

Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова — Мария Шолохова. Ей было 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Мария Михайловна была самой младшей из четверых детей писателя. Она родилась в 1938 году в станице Вешенской, где прошло ее детство и юность. Она получила филологическое образование, окончив в 1971 году филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работала редактором в издательстве «Современник», литературным секретарем правления Союза писателей СССР, занималась подготовкой и изданием произведений отца.

Она была одним из учредителей и научных сотрудников Государственного музея-заповедника имени М. А. Шолохова в Вешенской, уделяя много времени восстановлению и изучению рукописей писателя. Мария Михайловна описывалась как интеллигентная, тактичная и отзывчивая женщина, хранительница семейных традиций и истории.

Дочь Михаила Шолохова росла в любви: отец с детства приучал детей к литературе, часто собирал их вечером и читал вслух. Семья Шолоховых была большой и дружной, а Мария Михайловна оставила после себя поколение наследников — двоих детей, троих внуков и трех правнуков.

Коллектив музея выразил глубокие соболезнования родным и близким наследницы писателя. Прощание с ней состоится 23 сентября с 11:00 до 12:00 в Усадьбе Михаила Шолохова.

