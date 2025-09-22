Манипулятор и девственник: новые подробности брака Лизы Мари Пресли и Майкла Джексона

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

Теща сразу не взлюбила короля поп-музыки.

Вдова исполнителя Элвиса Пресли, Присцилла, раскрыла шокирующие подробности о браке своей дочери Лизы Мари с королем поп-музыки Майклом Джексоном в своих новых мемуарах «Тихо, когда я покидаю тебя: жизнь после Элвиса». Музыкант хотел от наследницы Пресли ребенка, но мать настояла на том, что им нужно повременить. Об этом рассказало издание The Sun.

Присцилла рассказала, что была в ярости, когда ее дочь решила выйти замуж за Джексона в 1994 году. Брак продлился менее двух лет и завершился разводом в 1996 году. Вдова Элвиса отреагировала на новость о помолвке негативно.

«Я была потрясена этим браком», — поделилась она.

Присцилла прямо спросила дочь о физической стороне их отношений после распространения слухов об их отсутствии. По словам Присциллы, Лиза Мария подтвердила наличие интимной близости с Джексоном, который был на десять лет младше ее. Мать Пресли выразила глубокие сомнения в искренности намерений Майкла.

«Я нутром чуяла, что Майкл женится не на Лизе Мари, а на династии Пресли», — заявила она.

В мемуарах приводится жесткая критика в адрес Джексона, которого Присцилла называет «манипулятором». Она утверждает, что брак был частью стратегии по улучшению имиджа певца после обвинений в растлении несовершеннолетних, которые он категорически отрицал.

Присцилла также описывает свои отношения с бывшим зятем как «странные» и раскрывает, что Майкл хотел ребенка от Лизы Марии, но она умоляла дочь повременить.

При этом в посмертных мемуарах самой Лизы Марии «Отсюда в великое неизвестное», опубликованных в октябре 2024 года, содержатся другие подробности. Она писала, что Джексон признался ей в своей девственности в начале их отношений.

«Он сказал мне, что все еще девственник. Кажется, он целовался с актрисой Татум О’Нил, и у него были отношения с актрисой Брук Шилдс, которые не предполагали физической близости, кроме поцелуя», — вспоминала Лиза Мария.

Лиза Мари Пресли, единственная дочь Элвиса Пресли, умерла 12 января 2023 года в возрасте 54 лет. Смерть наступила из-за осложнений после бариатрической операции, которую она перенесла несколько лет назад. Конкретной причиной стала непроходимость тонкой кишки, возникшая из-за спаек после хирургического вмешательства для снижения веса. В ночь смерти Лизу Мари госпитализировали после остановки сердца; до этого она жаловалась на нарастающие боли в животе. В больнице она была подключена к аппарату жизнеобеспечения и введена в искусственную кому, однако врачи не смогли спасти ее.

