Турция под угрозой: как Израиль может повлиять на безопасность страны

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Анкара уже не надеется на помощь США и других членов НАТО.

Недавние события на Ближнем Востоке поднимают вопросы о безопасности Турции в свете растущей агрессии Израиля, сообщает EADaily.

После удара Израиля по Катару, который является близким союзником США, внимание экспертов переключилось на Турцию. Майкл Рубин, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, выразил мнение, что Турция может стать следующей целью Израиля и предостерег от излишней уверенности в защите со стороны НАТО, намекая, по всей видимости, на Пятую статью.

Израильский аналитик Меир Масри также намекнул на возможную угрозу для Турции, заявив:

«Сегодня Катар, завтра Турция».

Это высказывание подчеркивает растущее напряжение между Израилем и Турцией, которое усугубляется резкими заявлениями турецких властей. Например, советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана жестко отреагировал на действия Израиля, заявив, что мир станет спокойнее только после устранения израильской угрозы.

Более того, израильские СМИ усиленно критикуют Турцию, представляя ее как «самого опасного врага». Присутствие Турции в Восточном Средиземноморье и поддержка сирийского правительства воспринимаются как растущая угроза для Израиля.

Политический обозреватель Элис Гжевори на сайте телеканала «Аль-Джазира» отмечает, что эта конфронтация продолжает набирать обороты.

Ранее в ответ на израильскую агрессию министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о прекращении всех экономических связей с Израилем.

Омер Озкизилджик, научный сотрудник Атлантического совета, подчеркивает, что Турция осознает, что на помощь со стороны США и НАТО в вопросах своей безопасности лучше не надеяться, несмотря на наличие той же Пятой статьи. Это понимание приводит к тому, что Турция начинает воспринимать израильскую агрессию как серьезную угрозу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто говорит о своих амбициях по расширению влияния страны в регионе. В августе он подтвердил свою веру в идею «Великого Израиля», что, само собой, вызывает обеспокоенность в Анкаре. Для Турции такая риторика не просто слова; это сигнал о возможном доминировании Израиля на Ближнем Востоке, что противоречит ее интересам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Макрон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.