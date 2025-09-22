Мама Леонида Агутина умерла на 86-м году жизни

Фото: Telegram/Леонид Агутин/agutin_leonid

Новостью об утрате артист поделился в соцсетях.

Леонид Агутин сообщил о тяжелой утрате — на 86-м году жизни ушла из жизни его мама, Людмила Агутина. В своем Telegram-канале артист выразил свои чувства, написав:

«Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай».

Несмотря на осознание неизбежности этого момента, певец отметил, что принять его крайне сложно.

Агутин описал свою маму как своего ангела-хранителя, символ любви и тепла, а также воплощение интеллигентности и вселенской любви. В своем трогательном посте он сравнил материнскую заботу с «настоящим детским летом», когда родители приезжали к нему в пионерский лагерь.

«И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется», — с горечью отметил артист.

Людмила Агутина была не только любимой матерью, но и заслуженным учителем Российской Федерации, посвятившим свою жизнь обучению детей. Она познакомилась с отцом Леонида в Парке Горького.

