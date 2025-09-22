Женщину нашли мертвой в позе распятия с выколотыми глазами

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/KYLE MAZZA

Место ее обнаружения связывают с темными ритуалами.

Было обнаружено тело 54-летней бразильянки Джеральды Лусии Ферраз Гуабирабы в ужасающем виде: она лежала у дорожного указателя в позе распятия, с выколотыми глазами и глубокими ранами на шее. Об этом сообщило Mirror.

Жертва была домохозяйкой. Ее нашли рядом с Педра-да-Макумба — местом, известным своими религиозными подношениями и слухами о темных обрядах. На первый взгляд ситуация выглядела как ритуальное убийство: на земле были свечи, цветы, остатки фруктов и даже части животных.

«Мы чувствуем что-то неладное, когда проходим здесь», — сказал 53-летний местный житель Оскар Хосе Сикейра. Он был одним из первых, кто увидел тело жертвы.

Сначала судебно-медицинская экспертиза дала противоречивые выводы: ранение на шее и синяки на спине указывали на применение острого предмета и возможное насилие. Следователи рассматривали версии жертвоприношения, убийства из мести или заманивания Джеральды под ложным предлогом.

Следствие допросило мужа, зятя и других родственников, осмотрело дом и личные вещи женщины. Однако улик, указывающих на преступника, найти не удалось. У женщины не было врагов, а явный мотив не прослеживался.

Со временем появились альтернативные версии. Невролог сообщил, что Джеральда страдала тяжелой депрессией и за несколько месяцев до смерти высказывала желание уйти из жизни. Об этом свидетельствовали и поисковые запросы в браузере женщины.

Последующие экспертизы показали, что ужасающие повреждения на лице, включая отсутствие глаз, были следствием того, что дикие крысы обглодали тело после смерти. Поза распятия, ранее воспринимаемая как символ ритуала, оказалась случайной. Второе вскрытие также опровергло использование острого оружия и наличие следов борьбы.

Суд официально подтвердил версию с самоубийством.

