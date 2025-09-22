В Британии спецназовец случайно выпустил семь боевых пуль в коллегу

Фото: 5-tv.ru

Инцидент произошел во время тренировочной операции.

Боец спецназа из Великобритании во время тренировочной операции по освобождению заложников перепутал магазины и использовал боевые патроны вместо холостых. Он выстрелил в своего коллегу семь раз. Об этом сообщило издание The Sun.

Согласно материалам суда, инцидент произошел в январе 2019 года. Боец, перезаряжая оружие в темноте, вставил магазин с боевыми патронами и открыл огонь по товарищу. Семь ранений пришлись на грудь и руки.

«Несомненно, если бы на мне не было бронежилета, меня бы застрелили», — отметил пострадавший.

Суд установил, что в ходе учений были допущены многочисленные нарушения техники безопасности: инструктаж не проводили, а магазины с холостыми и боевыми патронами выглядели почти одинаково. Коллеги сначала приняли крики раненого за часть тренировочного сценария. Помощь ему оказали лишь после того, как тот сообщил, что не притворяется.

Пострадавший перенес несколько операций, потерял 90% срединного нерва левой руки и получил повреждения грудной клетки. Он был комиссован по состоянию здоровья. На данный момент он страдает от посттравматического стресса.

Виновник инцидента признал халатность в суде и получил шесть месяцев лишения свободы условно. Также он обязан выплатить 5000 фунтов (566 тысяч рублей) компенсации пострадавшему. Суд учел, что ответственность во многом лежит на командовании, допустившем нарушения безопасности.

