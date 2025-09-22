Таланты во всех сферах: в Москве подвели итоги проекта «Разгон»

Фото, видео: 5-tv.ru

Участники проекта — студенты, обучающие по различным программам: от искусства до сельского хозяйства.

Бросить вызов далеким галактикам смогли участники проекта «Разгон. Космос», который стал частью большого студенческого фестиваля. Его итоги подвели в Москве. Направлений больше десятка: от искусства до сельского хозяйства.

Благодаря проекту, созданному компанией «Иннопрактика», студенты со всей страны могут пройти обучение по разным специальностям. И запустить большую карьеру. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков в этом убедился.

Сотни умов, тысячи идей и море энергии. Все победители молодежного проекта «Разгон» — на грандиозном фестивале в самом сердце России.

«В этом зале нет зрителей — только действующие лица. Эти студенты и школьники уже создают будущее, в котором страна будет жить в ближайшие годы», — отметил корреспондент.

Они не ждут перемен, а создают их самостоятельно в самых актуальных отраслях: от искусства до сельского хозяйства.

Герои проекта Разгон «Агро» меняют лопаты на дроны, делают УЗИ коровам и оцифровывают картофельные поля, по пути вырывая с корнем стереотипы о работе на земле.

«Вау! Просто вот так! У меня такое чувство — я просто хочу продолжать это делать и все!» — говорит участник проекта Разгон «Агро» Тимоти Зулу.

А мечты о далеких галактиках воплощаются в чипы и микросхемы в лабораториях Разгона «Космос».

Команды девятиклассников штурмуют стратосферу собственными спутниками. Они уже следят за климатом и объединяют нефтяные вышки в умную сеть. Но школьникам и этого мало.

«Возможно, я уйду в авиастроение и буду помогать строить самолеты. Там можно автоматизировать создание деталей, их сборку и сварку», — рассказала победитель проекта Разгон «Космос» Елизавета Отрепьева.

Проекты компании «Иннопрактика» притягивают на свою орбиту самых талантливых и амбициозных. Для тех, кто не боится меняться сам и менять мир вокруг, «Разгон» дает старт в большую карьеру.

«Ровно три года назад у нас было всего лишь одно направление и пять регионов. Сейчас у нас 11 направлений и 25 регионов. Сегодня они уже сами приходят с этой инициативой, говорят о том, о чем им интересно, а мы стараемся найти какой-то новый формат, чтобы ребятам это зашло», — отметила координатор проекта Разгон «Космос» Анна Дунаева.

Никаких скучных лекций. Научный проект в формате реалити — только живые эмоции. За битвой умов на платформе VK следят миллионы зрителей.

«У нас ребята внутри дружат, они взаимодействуют, чтобы решать настоящие задачи. Те задачи, которые им в рамках их профессии или творчества предстоит решать во взрослой жизни», — рассказал гендиректор компании «Медиапрактика», первый вице-президент АО «Газпромбанк» Александр Серов.

Самый интерактивный из «Разгонов», проект «Констелляции», доказал: прошлое — это не скучный учебник, а увлекательный квест.

«Это действительно помогает увлечь историческим контекстом, понять, как развивалась страна, почему именно по такому треку она развивалась, и это очень важно не только просто для изучения истории, а чтобы понимать, где мы сейчас находимся, как мы сейчас принимаем исторические решения и куда мы идем», — отметила Наталья Попова, первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика».

Понять прошлое, чтобы спрогнозировать будущее. На площадке Национальной Медиа Группы спорили о роли искусственного интеллекта, в том числе в киноиндустрии.

«Я очень верю, что при всех технологических новациях останется человек как творец, режиссер, сценарист, актер. Даже если его образ будет сгенерирован, мне очень хочется, чтобы этот образ был человеческим», — подчеркнула заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Брызгалина.

Именно человек и его компетенции остаются главной ценностью. И такие проекты, как «Разгон», приумножают капитал страны.

«Это возможность, поскольку это все очень юные люди, посмотреть и подумать, а может, я тоже хочу реализовать свой талант, может, у меня тоже получится. Когда они все вместе собираются, это может дать синергетический эффект, и, кажется, это цель этого фестиваля в День русского единения», — отметил начальник Управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

И пока одни гадают, что же ждет нас в будущем, эти ребята уже пишут его сценарий. И, судя по их разгону, он станет настоящим блокбастером.

