Жители Варшавы вышли на антиукраинские протесты

Демонстранты выступают против втягивания Польши в боевые действия.

Антиукраинские протесты вспыхнули в столице Польши. Сотни человек вышли на улицы Варшавы. По их мнению, премьер-министр вместе с так называемой «коалицией желающих» пытаются втянуть страну в боевые действия.

Демонстранты требуют прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки военной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гааге демонстранты вступили в стычку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против протестующих. Участники акции кидались в стражей правопорядка всем, что попадалось под руку, и даже подожгли машину правоохранителей. Информация о задержанных или пострадавших не поступала.

Помимо этого, протестанты разгромили офис политической партии «Демократы 66» за несколько недель до выборов. Глава политического объединения Роб Йеттен осудил бунтовщиков.

К участию в акции присоединились тысячи человек. Демонстранты выступали за ужесточение миграционной политики государства.

