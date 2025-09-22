«Абсолютно благородный»: Швыдкой прокомментировал отказ SHAMAN от оценки на «Интервидении»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После выступления исполнитель снял свою кандидатуру с конкурса.

Просьба заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, не оценивать его выступление в финале международного музыкального конкурса «Интервидение» является благородным поступком и свидетельствует о «духовном здоровье» исполнителя. Об этом в беседе с ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Это абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет атмосфера в стране, где проходит конкурс. Значение имеет и публика. Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг», — поделился Швыдкой.

Он отметил, что, хотя некоторые могут посчитать такую просьбу нарушением регламента конкурса, «жизнь мудрее и богаче любых правил». По словам Швыдкого, решение артиста, имевшего большие шансы на победу, отражает зрелость и внутреннюю силу.

SHAMAN обратился к жюри после своего выступления, заявив, что, по законам гостеприимства, хозяева не должны претендовать на победу, и снял свою кандидатуру с конкурса.

Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Он получил статуэтку и денежный приз. Артист сообщил журналистам, что часть выигрыша намерен направить на благотворительность в России.

