Черные трансплантологи: врач спас впавшего в кому пациента от изъятия органов

В США врач спас впавшего в кому пациента от изъятия органов

Фото: www.globallookpress.com/Jim West

Американец Ларри Блэк-младший уже лежал на операционном столе с открытой грудной клеткой, когда в операционную ворвался 34-летний нейрохирург Зоуни Зоуни. Таким образом он спас его жизнь. Об этом сообщает CNN.

«Уберите его со стола, это мой пациент», — приказал врач бригаде, готовой приступить к извлечению органов.

Тогда никто еще не подозревал, что этот момент станет переломным в жизни 22-летнего Блэка, который спустя шесть лет после огнестрельного ранения в голову не только выжил, но и стал отцом троих детей.

Как выяснилось позже, смерть мозга у молодого человека официально не была зафиксирована, хотя его семья уже дала согласие на донорство органов. Зоуни настоял, что пациент должен получить шанс. И оказался прав: Блэк вышел из медикаментозной комы, восстановился настолько, что теперь занимается музыкой и воспитывает детей, хотя продолжает бороться с последствиями травмы.

История вызвала бурную дискуссию в США о процедуре признания смерти мозга и правилах донорства органов. Федеральные власти уже пообещали пересмотреть систему, после того как расследования показали: в ряде случаев у пациентов планировали извлекать органы, несмотря на признаки неврологической активности.

«Я слышал, как кричала мама, как семья звала меня по имени. Я моргал и стучал по кровати, пытаясь дать понять, что я жив», — вспоминает сам Блэк.

Теперь его случай стал символом спора о границе между жизнью и смертью и о том, где медицина должна поставить точку, а где — дать человеку шанс.

