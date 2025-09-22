В Нью-Йорке обнаружили «капсулу времени» с предупреждением о конце света

Фото: 5-tv.ru

Письмо датировано 2317 годом.

В Нью-Йорке нашли загадочную капсулу времени, внутри которой находилось послание о возможной гибели человечества. Как сообщает портал sciencexxi.com, находку обнаружили еще в 1950-х годах во время строительных работ, однако лишь недавно ученым удалось частично расшифровать текст.

Капсула оказалась изготовлена из редких металлов и имела необычную овальную форму. Внутри находился блок из синтетического стекла и послание, написанное непонятными символами. Часть символов напоминала буквы из латинского алфавита, однако полная расшифровка заняла десятилетия.

Исследователи установили, что письмо датировано 2317 годом. В нем содержится предупреждение о том, что развитие биомашин и искусственного интеллекта может выйти из-под контроля и привести к катастрофе. Авторы текста утверждают, что капсула должна помочь потомкам предотвратить конец света.

Ученые выдвигают разные версии: от вмешательства путешественников во времени до утечки технологий из будущего. Другие считают находку символическим предостережением о рисках технического прогресса.

Происхождение артефакта до сих пор остается загадкой, что лишь подогревает интерес научного сообщества и широкой публики.

