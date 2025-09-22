Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор региона заявил, что никто не пострадал.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Таганроге и трех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе», — заявил чиновник.

Слюсарь добавил, что в результате атаки никто из жителей региона не пострадал.

Однако, по сообщениям губернатора, без последствий не обошлось. В хуторе Красная звезда Миллеровского района в результате атаки дронов произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара составила сто квадратных метров. Сообщается, что сотрудники МЧС уже справились с огнем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли в Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.