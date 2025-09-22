Генетики из США пообещали воскресить знаменитую птицу додо

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dodo bird; 5-tv.ru

Этот вид был истреблен в XVII веке.

Недоумение в научном мире вызвало решение американских генетиков возродить истребленную несколько веков назад птицу додо. Причем, свой проект они подают как нечто уникальное, способное перекроить экосистему планеты. Правда, для этого им требуется больше сотни миллионов долларов. Почему к этой затее так много вопросов — разобрался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Синоним неуклюжести, доверчивости и загадочный персонаж книги «Алиса в Стране чудес». Птицу, истребленную голландскими моряками в XVII веке на Маврикии, теперь планируют возродить ученые из Америки в XXI веке.

«Известия» первыми поговорили с ведущим генетиком проекта, которая лично работает над созданием дронта. В эксклюзивном интервью она раскрыла детали, которые до сих пор оставались за дверьми лаборатории. Она же весной уже представила публике своих «лютоволков» — свирепых хищников каменного века, правда, в реальности больше похожих на безобидных белых хаски, чем на кровожадных монстров из «Игры престолов». И это пока первый живой рекламный образец за долгие годы работы.

«Наша цель, когда мы говорим о возрождение видов, — создать животное, которое сможет восстановить нарушенный природный баланс. Одна из проблем проекта по воскрешению додо — как сохранить клетки, которые нам нужно редактировать», — сообщила палеогенетик Бет Шапиро, главный научный сотрудник биотехнологической компании.

Но даже если эксперимент увенчается успехом, у мирового научного сообщества остаются серьезные сомнения: что же в итоге вылупится из яйца? Генетически модифицированная версия вымершей птицы, пернатый зомби или диковинный кузен дронта?

«Это будет не то древнее животное, а просто будет похожее на то животное. Скорее всего, они станут живыми экспонатами, потому что в таком количестве воспроизвести они не смогут, чтобы восстановить экосистему», — предполагает Елена Григорьева, ведущий научный сотрудник Международного центра молекулярной палеонтологии СВФУ, кандидат медицинских наук.

На воскрешение вымершей 300 лет назад птицы уже собрано 120 миллионов долларов. И это не единственная компания, где в пробирках — целый зверинец вымерших животных, на возвращение которых поступают донаты.

«Чем больше мы собираем денег, тем больше видов, экосистем и редких животных мы сможем спасти от судьбы Додо», — говорит палеогенетик Бет Шапиро.

Например, датские ученые уже три года безуспешно пытаются вернуть к жизни австралийского тушканчика, исчезнувшего столетие назад. Возрождение этой мыши обходится любителям вкладываться в фантастические проекты в миллионы долларов. Однако результата нет. Но главный проект всех компаний по клонированию древностей, который должен сорвать большой куш — это мамонт.

«Когда говорят о возрождении какого-то животного, это, в первую очередь, пиар-компания. В случае с мамонтом, теоретически возрожденным из слона, это будет скорее ГМО-слон, чем настоящий мамонт», — уточняет палеонтолог Ярослав Попов.

Но ученые говорят: не далек тот час, когда по земле снова будут ходить динозавры. Они уверены их потомки живут среди нас — птицы. Поэтому в скором времени на земле может наступить юрский период.

Но пока ученые не торопят события, собирают деньги с верующих в чудеса науки, привлекая инвесторов красочными роликами. Ну, а если слон не превратится в мамонта, можно списать на работу над другим грандиозным проектом. Дайте только денег…

