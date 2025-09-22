Жительница Нижнего Новгорода может получить статус блокадницы

Фото, видео: 5-tv.ru

Новый закон позволит рассчитывать на льготы всем, кто провел в осада даже один день.

Возможность получить статус блокадницы появился у жительницы Нижнего Новгорода спустя 80 лет ожидания. Из осажденного Ленинграда ее вывезли еще ребенком. В Петербурге намерены обеспечить льготами всех, кто пережил даже один день блокады. Такой закон сейчас на рассмотрении в парламенте. Тему продолжит корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Для нее это по-прежнему Ленинград. Жительница Нижнего Новгорода Аделия Николаевна Воронова впервые здесь. Если не считать, что родилась в Ленинграде. Вот только это «если не считать» сказалось на всей жизни…

Первое, что Аделия Николаевна сделала, приехав в Петербург-Ленинград, прошла пешком по центральной аллее Пискаревского кладбища и возложила цветы к монументу Матери-Родине. Она считает — ее мама, которая умерла в блокаду, вероятно похоронена здесь.

«Я даже помню, как я мать будила. Вот этот момент я единственный помню: я ее будила, а она потом, оказалось, мертвая уже была», — говорит Аделия Воронова.

Она не знает имени, данного при рождении. И не знает, сколько ей на самом деле лет. Аделией назвали в детском доме в Горьковской области в эвакуации. Отчество «Николаевна» получила от директора детского дома — Николая Ивановича. Несколько размытых кадров воспоминаний — все что осталось от жизни в Ленинграде.

«Отец уходил на фронт, и я сидела у него на руках. Он в военной форме был — вот врезалось это мне», — вспоминает Аделия Воронова.

Скорее всего, маленькую девочку, оставшуюся в квартире с умершей матерью, забрали проверяющие и отправили в эвакуацию. Восстановить документы не удалось. Единственное, что известно — место и примерный год рождения — 1938-й.

Аделия Воронова никогда не претендовала на статус блокадницы, но сейчас он помог бы в решении проблем со здоровьем.

В законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, который предполагает, что этот статус получат и те, кто прожил в блокадном Ленинграде даже один день.

Эту инициативу предлагали не раз, отношение к вопросу непростое. Для тех, кто провел в городе во время осады долгое время и работал, этот статус выстрадан. Но ветеранов становится все меньше, а дети войны все больше нуждаются в поддержке. Статус гарантирует федеральные льготы.

«Эта тема давно уже звучала в городе, снять сроки четыре месяца для того, чтобы были признаны жителями блокадного Ленинграда. В ближайшее время мы примем все необходимые законные и подзаконные акты, для того, чтобы не было ограничений», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

У Аделии Вороновой — насыщенная программа в Петербурге: полюбовалась на фонтаны Петергофа, побывала в Екатерининском дворце, в планах — посетить Исаакиевский собор. Домой в Нижний Новогород поедет через пару дней, а петербургский парламент начнет рассматривать инициативу о статусе жителя блокадного Ленинграда.

