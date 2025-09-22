Сотни миллиардов рублей: в РФ запустят проект по онлайн-взысканию долгов по ЖКХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Сейчас просрочка есть у каждого пятого собственника.

Еще одну экспериментальную меру готовят для должников по ЖКХ. Минстрой тестирует новую цифровую систему, которая будет автоматически передавать долги свыше 20 тысяч рублей судам через «Госуслуги». Онлайн-механизм уже действует в 17 регионах. Насколько он эффективен, рассказывает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Взыскание долгов за услуги ЖКХ — процесс долгий и кропотливый. Чтобы просто напомнить собственникам об их обязательствах, представителям надзорных органов или коммунальщикам нужно обойти десятки квартир, где их точно не ждут и если и открывают двери, то всегда отвечают одно и то же.

Этого собственника не пугает ни полумиллионный долг, ни угроза остаться без тепла и света. Ради своих принципов житель Уфы готов даже на спартанские условия.

А это адресный обход в Астрахани. Здесь реакция на счет за ЖКХ вызвала куда более бурные эмоции.

Коммунальщикам остается только грозить судом. Но из-за длительного процесса эффекта от этого немного. Тяжбы могут длиться месяцами.

«Отработка одного судебного приказа до момента занесения его в судебный участок занимает от четырех до восьми месяцев. Мы взыскиваем задолженность, когда приказ приходит к нам, вступивший в законную силу, и мы должны его передать судебным приставам, для нас это уже не актуально. Потому что за восемь месяцев должник накопил еще долг, и нам нужно снова подавать в суд», — рассказала генеральный директор УК «Астраханьжилсервис» Анна Дорофеева.

Разорвать порочный круг должен экспериментальный проект Минстроя России. Теперь обходить каждую квартиру должника не обязательно, оповещения будут поступать на портал «Госуслуги».

«Мы направляем уведомление должнику на ЕПГУ, после чего у гражданина появляется время, чтобы ознакомиться с заявлением, появляется возможность оплаты. Заявление передает в систему ГАС „Правосудие“, для того чтобы судья мог вынести решение», — говорит заместитель директора департамента цифрового развития Минстроя России Андрей Евтушенко.

То есть цифровая система ускоряет процесс взыскания долгов, избавляя все организации и ведомства от лишней бумажной работы.

Новая система объединила три портала — ГИС ЖКХ, «Госуслуги» и ГАС «Правосудие». Как только долг собственника превысил отметку в 20 тысяч рублей, коммунальщики сначала отправляют должнику предупреждение. Его собственник видит в личном кабинете на «Госуслугах». Если за десять дней долг так и не был погашен, то система сама отправляет акт на портал «Правосудие». Вердикт судьи выносят в течение 72 часов. Потом приказ поступает судебным приставам.

«Это позволит увеличить оборот взыскиваемых средств, повысить платежную дисциплину неплательщиков. Они уже будут понимать, что, несмотря на задолженность в полтора-два месяца, предприятие может с них ее взыскать», — говорит генеральный директор АО «Мособлводоканал» Андрей Ходосеев.

Сейчас общий долг по стране за услуги ЖКХ насчитывает сотни миллиардов рублей. Просрочка у каждого пятого собственника. Но пока экспериментальный проект по онлайн-взысканию охватит лишь 17 регионов.

Это 11 областей, три республики, два края и один округ. Все они определены как территории с высоким уровнем цифровизации. Не исключено, что если эксперимент окажется успешным, то новая система начнет работу по всей стране.

