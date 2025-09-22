Массовые беспорядки охватили Филиппины

Фото, видео: Reuters/Lisa Marie David; 5-tv.ru

Протесты начались сразу в нескольких регионах государства, людей на улицы вывели разоблачения о хищениях из фонда по борьбе с наводнениями.

Последствия катастрофического наводнения вылились в масштабные беспорядки на Филиппинах: местные СМИ пишут, что только в столице на акцию вышли около 80 тысяч человек. В результате столкновений с полицией пострадали более 40 силовиков, десятки митингующих задержаны.

По словам организаторов, людей на улицы вывели разоблачения о хищениях из фонда по борьбе с наводнениями. Активисты требуют прозрачности в расходовании средств и наказания виновных в растрате. Причем выступления прошли не только в столице — митинги прокатились и по другим регионам страны.

