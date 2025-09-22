Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ania Freindorf; 5-tv.ru
Город Марсель уходит под воду, а в Тулоне отложили футбольный матч.
Сильные дожди обрушились на юго-восток Франции, вызвав масштабные наводнения.
Город Марсель практически ушел под воду. По улицам хлынули бурные потоки, сметая все на своем пути.
Похожая ситуация — в Тулоне. Там из-за непогоды пришлось отложить футбольный матч. Поле и раздевалки стадиона затопило, продолжать игру в таких условиях было невозможно.
Аварийные службы сейчас ликвидируют последствия разгула стихии, а местные жители и власти подсчитывают ущерб.
