Дорожные посты ветеринарного контроля товаров между регионами могут появиться в России

Дорожные посты ветконтроля товаров между регионами могут появиться в РФ

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Проверке подвергнутся мясо, рыба, молоко, яйца, корма и транспортируемые животные.

Посты ветконтроля товаров на дорогах между регионами могут появиться в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Журналисты агентства уточняют, что мера должна быть реализована до 31 марта 2026 года и будет действовать постоянно.

Процедура подразумевает проверку товаров животного происхождения (мясо, рыбу, молоко, яйца, животных, кормов и прочих) для профилактики распространения заболеваний и обеспечения безопасности продукции. Она включает не только проверку документации и внешнего вида товаров, но и, при необходимости, лабораторные исследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе молочных продуктов четырех производителей в России нашли говяжий жир и растительные компоненты. Молочку поставляли в крупные торговые сети и соцобъекты в стране. Теперь общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.