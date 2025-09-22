«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; © РИА Новости/ Евгений Биятов; 5-tv.ru

Девушку обвинили в поддержке «украинского экстремиста».

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого Эммануэль обманули мошенники. Ее обвинили в поддержке «украинского экстремиста», после чего она сама отдала деньги курьеру. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Сотрудники якобы службы доставки связались с девушкой 18 сентября. Она назвала им код из СМС. Позднее мошенники подключили представителей других «ведомств». С Эммануэль в это время поддерживала связь «сотрудница Госуслуг», которая и перевела диалог на площадку Zoom. Сначала дочь народного артиста общалась с «представителем Росфинмониторинга». Затем же ее в поддержке «украинского экстремиста» обвинил некий «следователь». Именно он и принудил девушку отдать собственные и семейные деньги.

«Это просто самый обычный магазин. Из-за того, что я занимаюсь блогерской деятельностью, ко мне очень много приходит доставок, и я настолько привыкла, что я иногда даже не знаю, что мне придет что я даже… не заострила на этом внимание», — подчеркнула Турецкая.

Только назвав код из СМС мошенникам, девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Дочь народного артиста тут же рассказала о случившемся своим родителям, а затем и своему молодому человеку. Тогда же близкие попытались помочь ей разобраться в сложившейся ситуации.

«Это работает, как гипноз. Это люди, которые профессионально умеют овладевать эмоциями человека, которые психологически знают, на что конкретно надо надавить, что когда сказать, это прямо работа профессионалов», — отметила девушка.

Уточняется, что собственные и семейные средства Эммануэль передала обычному курьеру. В такой ситуации невозможно определить, куда деньги были отправлены позднее. В то же время курьерская служба не несла никакой ответственности за случившееся.

