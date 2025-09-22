«Настоящий индикатор»: стоматолог рассказала, на что указывает налет на языке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам эксперта, он может вызывать кариес и гингивит.

Налет на языке может указывать на общее состояние организма. Кроме того, он является причиной некоторых заболеваний полости рта. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-стоматолог-терапевт Нина Чепурная.

«Когда врач просит показать язык, то это действие, хоть и выглядит со стороны смешно, очень серьезное. Ведь язык — не только важный орган для восприятия вкусов, но и настоящий индикатор общего состояния здоровья человека», — отметил специалист.

Чепурная добавила, что налет на языке, который представляет собой смесь бактерий, остатков пищи, клеточных тканей и слюны, в то же время выступает «лакмусовой бумажкой» для определения общего состояния организма. По словам стоматолога, налет белого цвета часто указывает на грибковые инфекции. В то же время желтый оттенок информирует о проблемах с печенью или обезвоживании. В свою очередь, коричневый появляется при курении и частом употреблении кофе.

«Изменения цвета и консистенции налета могут стать сигналом о многих нарушениях в организме. Уделяя внимание цвету и текстуре налета, можно заблаговременно определить возможные проблемы со здоровьем», — рассказала стоматолог.

Специалист напомнила о важности ежедневной чистки языка. По словам Чепурной, налет может стать причиной неприятного запаха изо рта. Но есть и более серьезные последствия. Налет, как отмечает стоматолог, способствует развитию кариеса и гингивита, а также ухудшает вкусовые ощущения.

Чепурная уточнила, что удалить налет можно с помощью зубной щетки или скребка. К тому же, хорошим средством являются специальные пасты. Стоматолог добавила, что важно очищать не только поверхность языка, но и его заднюю часть.

