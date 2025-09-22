В России упал спрос на молочные продукты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Особенно сильно упали продажи сливочного масла, ряженки и молока.

Спрос на молочные продукты у россиян резко снизился: за первые семь месяцев 2025 года продажи стерилизованного молока уменьшились на 10,8%, сливочного масла — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. При этом цена масла увеличилась на 34%, сметаны и молока — на 22%. Компании повышают цены на свою продукцию из-за роста издержек. Что еще влияет на рост себестоимости молока и что ожидать потребителям, выяснили «Известия».

Причины падения спроса на молочную продукцию

Продажи стерилизованного молока в России в январе–июле 2025 года снизились на 10,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщает исследовательская компания Nielsen, которая оценила продукцию более чем в 180 розничных сетях.

Снижение спроса охватило все молочные продукты: сливочное масло и маргарин — на 10,7%, ряженка — на 6,6%, плавленый сыр — на 6,1%, простокваша и кефир — на 5,8% и 4,3% соответственно, сметана — на 3,4%.

Продажи сокращаются на фоне резкого роста цен. Активное снижение спроса началось с марта 2025 года, подтверждает управляющий партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков. Это связано с подорожанием сырого молока «более чем на 25%» в 2024 году.

Влияние цен на молочную продукцию

Спрос на молочные товары сильно зависит от изменения цен, подчеркивает Мирончиков. С этим согласен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Например, для производства 1 килограмма сливочного масла необходимо 23 килограмма сырого молока, средняя оптовая цена которого в июле составила 41906 рублей за 1 тонну, что на 23,1% больше в сравнении с прошлым годом.

По данным Росстата, в январе–июле 2025 года средняя розничная цена сливочного масла выросла на 34% и составила 1218 рублей за 1 килограмм, сметаны — на 22% (до 355 рублей за 1 килограмм), пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало на 22% (до 95 рублей за 1 литр), сливки — на 21% (до 373 рублей за 1 литр), а сыры полутвердые, твердые и мягкие — на 19% (до 947 рублей за 1 килограмм).

Несколько небольших производителей уже сообщили торговым сетям о планируемом повышении цен на свою продукцию с 15 сентября на 10-15%, отметил источник «Известий».

Почему дорожает молочная продукция

Себестоимость производства молока за январь–июль 2025 года выросла на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подтверждает первый заместитель генерального директора УК «Русмолоко» Станислав Фролов.

Увеличение затрат также наблюдается на горюче-смазочные материалы, семена и удобрения, добавляет вице-президент по региональному развитию и GR группы компаний «Дамате» Андрей Григоращенко.

Значительную часть затрат на производство молока составляют расходы на корма, которые из-за непогоды подорожали почти в два раза, отмечает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Также на 40% увеличились расходы на энергоресурсы, обслуживание оборудования и другие операционные затраты, в том числе затраты на медикаменты и ветпрепараты выросли на 13%, а оплата труда — на 7-10%.

В январе–июле 2025 года выпуск цельномолочной продукции составил 7,09 миллиона тонн, что на 0,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные «Союзмолока». Производство питьевых сливок сократилось на 8,5%, до 189,8 тысячи тонн, сыров и сырных продуктов — на 2,2%, до 602,1 тысячи тонн. При этом производство сливочного масла увеличилось на 3,4%, до 201,9 тысячи тонн, но потребление его снизилось на 8,8%, до 203,7 тысячи тонн, согласно данным союза.

Снижение господдержки

Положение молочников может ухудшиться из-за сокращения госсубсидий. Министерство сельского хозяйства планирует перераспределить эти средства на поддержку других секторов АПК, включая развитие новых инвестпроектов и поддержку племенных и генетических центров. С 2026 года госсубсидии смогут получить только производители, входящие в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятые, а также научные и образовательные организации.

Против отмены субсидий выступило «Союзмолоко», ассоциация направила соответствующее письмо в Минсельхоз, сообщили несколько топ-менеджеров крупных молочных компаний. В союзе комментировать эту информацию отказались, а его глава Артем Белов не ответил на запрос «Известий».

Отказ от субсидий, в свою очередь, может привести к снижению оборотных средств у производителей, что вынудит их больше кредитоваться. Это, в свою очередь, приведет к увеличению себестоимости продукции, включая проценты по кредитам.

