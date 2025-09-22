Штурмовая авиация ВС РФ против бронетехники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликованы кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Штурмовики Су-25 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пуски ракет выполнялись парами самолетов с малых высот. Все выявленные цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.