В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
Беспилотники были снабжены фугасными боезарядами.
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» в Крыму погибли два человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что беспилотники были снабжены фугасными боезарядами.
Ранее об атаке украинских беспилотников по санаторию «Форос» в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, по его словам, в районе Ялты произошло возгорание сухой травы из-за падения обломков беспилотника.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате удара дронов ВСУ по крымскому поселку Форос полностью разрушен актовый зал в школе.
