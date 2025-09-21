Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие

Около 15 человек пострадали при ударе дронов ВСУ по санаторию «Фобос» в Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

О ситуации рассказал глава республики Сергей Аксенов.

В результате удара украинских беспилотников повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос» в Крыму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, повреждения также получила школа в поселке.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — сказано в сообщении.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого дрона произошло возгорание сухой травы в районе Ялты. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Аксенов отметил, что держит ситуацию под личным контролем.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — добавил глава республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека. Также один житель получил ранения. По словам губернатора Самарской области, целями атаки стали объекты топливно-энергетического комплекса.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

