Вы все это время неправильно пережевывали пищу! Какие ошибки портят улыбку
При потреблении еды должны задействоваться обе стороны челюсти.
Пережевывание пищи — один из важных этапов в поддержании здорового организма. О том, как правильно жевать еду, чтобы не нанести урон пищеварению и зубам, рассказал врач-стоматолог Яна Дьячкова в ходе беседы с Lenta.ru.
По словам специалиста, в пережевывании пищи должны быть задействованы обе стороны челюсти. В противном случае — это приводит к перегрузке мышц и асимметрии лица.
«Многие люди жуют преимущественно одной стороной. При этом вторая сторона практически не задействована, что приводит к перегрузке одних мышц и атрофии других, а со временем — проблемам с челюстными суставами», — дополнила эксперт.
Также стоматолог добавила, что менять сторону для пережевывания пищи нужно после каждых нескольких движений, а кусок пищи рекомендуется пережевывать не менее 15-20 раз. Такой метод поддерживает равномерную нагрузку на суставы челюсти и улучшает переваривание пищи.
