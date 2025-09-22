Вы все это время неправильно пережевывали пищу! Какие ошибки портят улыбку

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

При потреблении еды должны задействоваться обе стороны челюсти.

Пережевывание пищи — один из важных этапов в поддержании здорового организма. О том, как правильно жевать еду, чтобы не нанести урон пищеварению и зубам, рассказал врач-стоматолог Яна Дьячкова в ходе беседы с Lenta.ru.

По словам специалиста, в пережевывании пищи должны быть задействованы обе стороны челюсти. В противном случае — это приводит к перегрузке мышц и асимметрии лица.

«Многие люди жуют преимущественно одной стороной. При этом вторая сторона практически не задействована, что приводит к перегрузке одних мышц и атрофии других, а со временем — проблемам с челюстными суставами», — дополнила эксперт.

Также стоматолог добавила, что менять сторону для пережевывания пищи нужно после каждых нескольких движений, а кусок пищи рекомендуется пережевывать не менее 15-20 раз. Такой метод поддерживает равномерную нагрузку на суставы челюсти и улучшает переваривание пищи.

