Еврейское государство будет бороться в ООН против этого.

Признание независимости Палестины создает угрозу для существования Израиля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время еженедельного заседания кабинета министров. Его слова передало издание The Times of Israel.

По его словам, Израиль ответит на призывы о создании палестинского государства на конференции мировых лидеров в ближайшие дни.

«Нам придется бороться в ООН и на всех других аренах против лживой пропаганды, направленной на нас, и призывов к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор», — сказал Нетаньяху.

Помимо этого, премьер-министр повторил собственные замечания о том, что страны, которые признают палестинское государство на Генассамблее ООН, поощряют террор палестинского радикального движения ХАМАС, направленный на Израиль.

Ранее, писал 5-tv.ru, Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины. При этом премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что общие усилия этих стран направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», в которое войдут прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

