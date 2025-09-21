«Это наша?» — жених Иды Галич не признал их дочь
Жених Иды Галич не узнал по фото их дочь
Телезвезда призналась, что уже привыкла к подобным причудам избранника.
Жених блогера и телеведущей Иды Галич не признал их совместную дочь. Звезда поделилась скриншотом переписки в своем Telegram-канале.
Галич отправила своему избраннику Олегу Ледвичу фотографию их ребенка. В ответ на это бизнесмен поинтересовался: точно ли это их малышка?
«У мужчин проблемы не только с периферийным зрением… Нет, ну к тому, что он в холодильнике кетчуп найти не может, который чуть правее стоит, я привыкла. Сильно хихикаю», — призналась телезвезда.
В комментариях началась борьба за самый смешной комментарий. Поклонники Галич начали делиться похожими историями про своих мужей.
«Мне вчера мой муж позвонил и спросил мои ФИО», — написала одна из подписчиц.
В начале 2025 года Ида Галич объявила о помолвке с Ледвичем, а уже в конце января 2025 года сообщила, что беременна. 28 июля у пары родилась дочь.
