Победителем конкурса в этом году стал певец из Вьетнама.

Очередной Международный песенный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Накануне победителем «Интервидение-2025» стал участник, представлявший Вьетнам, певец Дык Фук. После голосования жюри он набрал 422 балла.

«Дорогие друзья и зрители, благодарю вас за каждую секунду, которую вы уделили для просмотра этого шоу. Спасибо вам большое. Десять лет назад я победил в конкурсе „Голос Вьетнама“, и вот десять лет спустя я стал победителем здесь», — сказал со сцены Дык Фук после объявления результатов конкурса.

Зрителями трансляции музыкального шоу в 2025 году стали четыре миллиарда человек по всему миру. Также в нем были задействованы 500 волонтеров из пяти стран.

Финал «Интервидения-2025» проходил 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье. За приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей боролись исполнители из 22 стран. Уточнялось, что 23 участница конкурса от США, которая также является гражданкой Австралии, не смогла выступить на конкурсе по политическим причинам.

Россию на мероприятии представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Он выступал с композицией композитора Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Исполнитель вышел на сцену под девятым номером, однако после выступления отказался от борьбы за победу, ссылаясь на законы гостеприимства.

