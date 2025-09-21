Шура рассказал о скандале на концерте в Ставрополе: зрители поддержали ее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Женщину пустили насладиться концертом кумира бесплатно. Однако ей это показалось подозрительным.

На концерте в Ставрополе певец Александр Медведев, более известный как Шура, вступил в перепалку с фанаткой. Женщина с криками утверждала, что перед публикой — не настоящий артист, а двойник. Об этом сам певец рассказал на шоу на федеральном телеканале.

«Это не Шура, это не он! Это двойник!» — выкрикивала зрительница.

По словам певца, фанатку пустили на концерт бесплатно, и она заявила, что ее «на халяву пустили на концерт, значит, (выступал. — Прим. ред.) не Шура. Если бы Шура, было бы дорого».

Артист признался, что публика поддержала женщину и до конца выступления скандировала «Не Шура!».

«Девки — гадины тоже, взяли ее и поддержали. Хором начали орать», — посетовал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Егор Крид прокомментировал свой «эротический» номер. Артист заявил, что не считает свое выступление на концерте в «Лужниках» неприемлемым или опасным для несовершеннолетних.

По его мнению, «красиво поставленный танцевальный номер» с участием эффектной девушки не является развратом. Более того, поцелуи между парнем и девушкой Крид считает естественной частью отношений.

