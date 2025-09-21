Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел в «Сириусе»

Фото, видео: 5-tv.ru

К проекту присоединились практически 17 тысяч участников.

Всероссийский марафон «Земля спорта» завершился на федеральной территории «Сириус». Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На финальном этапе соревнований собрались участники из 67 регионов страны. К спортсменам-участникам мероприятия обратились министр спорта, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

«Уже 67 регионов, а начинали с 30-ти. Почти 17 тысяч участников. И самое важное, что в дисциплинах семейный марафон, семейная эстафета, многоборье ГТО, волейбол, командные виды спорта, бег. Все это приводит к популяризации спорта и к укреплению здоровья наших людей», — отметил Дегтярев.

При этом он подчеркнул то, насколько территориально масштабен проект.

«Здесь все — от Камчатки до Калининграда, от Архангельска до Кубани, представлены наши исторические, вернувшиеся в родную гавань регионы. И очень много людей с детьми», — сказал министр спорта.

Спорт — самый простой способ вовлечь студентов в государственную идеологию, заявила Лут. Она пояснила, что все молодые люди должны заниматься физической активностью, а проект в этом помогает.

